Dit is: niet niks. Het ICC komt zojuist met twee statements. Eentje over Deif (hartstikke dood volgens de IDF, maar het ICC twijfelt), eentje over Netanyahu en Gallant. De eerste zal niemand verbazen, de tweede is toch wel een Grote Gebeurtenis. Het gaat om misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden ("criminal responsibility for the war crime of starvation as a method of warfare"). Israëlische pogingen dit arrestatiebevel tegen te houden leidden dus tot niets.

Eerder vandaag berichtte RTL over vertrouwelijke documenten van BuZa, waarin de situatie in Gaza wordt omschreven als 'ongekend qua menselijk leed' en 'een nachtmerrie'. Er zou sprake zijn van uithongering en van 17 duizend kinderen die rondzwerven zonder begeleiding.

Ondertussen houdt Hamas voor zover bekend nog 101 gijzelaars vast.

Update - Minister Veldkamp van BuZa zojuist in de Tweede Kamer: "Nederland voert het statuut van Rome voor 100 procent uit." Oftewel: wij zullen Netanyahu arresteren als hij in Nederland is