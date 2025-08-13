ATTENTIE. Hollandse haring van AH en PLUS mogelijk BESMET MET LISTERIA
De supermarktbranche vraagt uw aandacht voor het volgende. LISTERIA, dezelfde bacterie die in Frankrijk voor tientallen zieken en 2 doden zorgde door zich te nestelen in Franse kaas, heeft het nu ook gemunt op ons nationale voer. De HOLLANDSE HARING die in de schappen lag bij Albert Heijn en PLUS is mogelijk besmet. Juist, zelfs de haring is niet meer te vertrouwen in dit land. Uiteraard geldt voor haring sowieso dat u er het beste voor naar een viswinkel kunt gaan, als u tenminste wil dat het visje lekker vet en smaakvol is. Maar voor wie liever de voorverpakte variant uit de supermarkt geniet en hiervoor uitweek naar PLUS of AH, EET ZE NIET. Voor u het weet bent u listerisch / krijgt u listerine / weten wij veel.
Voorbeeld van een niet-besmette haring (denken we)
As a Dutch child I was exposed to extreme amounts of weed smoke, but thanks to being fed large amounts of herring, my brain formed a protective layer which has kept my IQ intact pic.twitter.com/y6DKsSvRoq— Jini Jane (@jinijane_) June 21, 2025
