U moet niet denken dat wij iets tegen andere koelboxen hebben, zijn prima dingen, zeker op een dag als deze, houden je bier koel, niks te klagen verder, maar nog nooit in de geschiedenis van koelboxen was er een koelbox die wij zo graag wilden kopen als de Igloo 90 Qt Flip & Tow rollende koelbox. Deze koelbox kan namelijk vingertoppen verbrijzelen en/of amputeren! Ideaal voor als je zin hebt in koel bier, maar ook graag wilt dat je zwager een keer over iets anders praat dan over de tijden in de vrije training van Max Verstappen die weliswaar niks zeggen maar toch een indicatie geven, nu kan hij namelijk roepen AAAAAAH MIJN VINGERTOP AAAAAH AAAAAAAAAAH BEL 112 AAAAAAAAH. En je krijgt ook nog eens je geld terug.