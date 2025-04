Even een bericht voor iedereen die zaterdag gezellig de hort op gaat tijdens Koningsdag. Gaat u een kijkje nemen op de vrijmarkt? Een beetje tussen de kekke spulletjes neuzen? Misschien nog even op een pleintje naar een lamme dan wel halftamme volkszanger staan kijken? Een paar biertjes nuttigen? Een oranje tompouce scoren bij een eetkraampje? HO. STOP. Alles natuurlijk op eigen risico, maar wij raden dit sterk af. De eetkraampjes op Koningsdag zijn dit jaar namelijk niet zomaar eetkraampjes, het zijn POTENTIËLE BIOHAZARDS DES DOODS. Hetzelfde geldt voor de verse haring, de broodjes hamburger en alle andere vormen van vette bek die op straat worden verhandeld wegens het verjaren van de vorst. Dit jaar zullen namelijk voor het eerst GEEN INSPECTEURS VAN DE NVWA worden ingezet op Koningsdag. Normaal lopen er dus door heel Nederland allemaal regelneven rond die erop toezien dat er geen honden over de poffertjesijzer kwijlen of rondvliegende stukjes poep van het wc-pot-werpen op de grillworsten belanden, maar door SCHOOF I zijn die controles: wegbezuinigd. Wees verstandig, neem gewoon van huis een appel of een bana... OHJA KOLEREZOOI dat is minstens zo gevaarlijk. Hou het maar gewoon bij bier.