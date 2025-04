MENSEN word wakker de Nederlandse leeuw heeft drie keer gekraaid. Je maintiendrai. De Wajer is over de Oude IJssel naar Doetinchem gevaren voor een potje pleepotwerpen in de Achterhoek, hup De Graafschap. U, de onderdaan, mag naar de Vrijmarkt, de aubade zingen, het Wilhelmus blèren. Het biertje mag open, het ontbijt is flink, James Overlast is aanwezig, de disco is hard, de Blaffende Vis is druk, het leven is mooi en de monarchie is ook maar de monarchie. Allemaal heel erg veel plezier op het Open Roemeens Kampioenschap Blikkenrapen. Lekker binnenblijven mag natuurlijk ook, GeenStijl F5'en, met straks de uitvaart van de paus en later ook nog KONINGSDAG LIVE. Leve de koning, z'n heerlijke bankrekening en z'n prachtige vrouw.

Update: 3 ernstig gewonden door steekpartij in 020. Politie zoekt groep van 15 "jongens"