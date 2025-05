Dit krijg je dus als je ChatGPT vraagt om een afbeelding van een GeenStijl Borrel te maken: een Raymond van Barneveld-dartbord, een diverse club gezellige mensen, een guitige dwerg die een Cobra 6 heeft opgeraapt (zijn vriendin Samantha vindt die hand dan weer heel handig doei), een dronken tor die een dartpijl door de kamer joekelt én natuurlijk heel veel bier. We maken de GeenStijls met een klein clubje bevlogen idioten en op DIT MOMENT doen we een kleine zomerborrel met allerlei leuke en minder leuke mensen. U mag het café in - we gaan ook nog een keer een geile Reaguurdersborrel bouwen. Van gedachten wisselen over de Reaguurdersborrel kan met Schots, Scheef via schots@geenstijl.nl. Dan verwijzen we u nog naar de GeenStijl Playlist hieronder, die ooit is voortgekomen uit DIT topic. Tot slot, we maken GeenStijl met circa 10 mooie gekken, en niet met 893 suffe schooiers zoals de NOS dat doet. Voor slechts € 0,99 per week (dat is dus minder dan 1 euro) bent u GeenStijl Premium, kan u hieronder meelullen in het StamCafé, en houden wij de boel ongefilterd en vlijmscherp. Tabee!