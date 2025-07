Eindelijk was er een programma waarin Kalvijn op bezoek ging bij de kleinste volger van Kalvijn, waarin Kim Feenstra op bezoek ging bij de kleinste volger van Kim Feenstra en waarin volgers van zowel Kim Feenstra als Kalvijn een belangrijke uitdaging aangingen, namelijk hete kip eten. Dat is uniek. Dat is vernieuwend. Vroeger had je natuurlijk ook wel eens programma met kleine mensen, maar dat was dan niet de kleinste volger van Kalvijn, of de kleinste volger van Kim Feenstra. En er werd heus ook wel eens kip gegeten, maar dat was dan niet speciale hete kip voor een challenge. Logisch dat SBS groots uitpakte met dit programma, erg flauw dat Angela de Jong liever naar een of andere documentaire op de NPO (ROT OP NAAR DE VOLKSKRANT ANGELA) ging kijken en bizar, walgelijk en eeuwig zonde dat de directie van SBS De Volgers al na één (1) aflevering van de buis haalde. Gelukkig hebben we de beelden nog.