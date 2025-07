Angela de Jong, dat is dus typisch zo iemand die in een alternatief universum gewoon een tirannieke oversteekmoeder was gebleven maar, door welk misverstand of oneerlijke speling van het lot dan ook, ineens 'gezaghebbend' 'tv-columniste' bij het 'Algemeen Dagblad' werd. Tot overmaat van ramp veranderde Angela de Jong vervolgens ook zelf in een tv-figuur, een tv-figuur die elke avond in elk programma op tv was om met andere tv-figuren over tv te praten, of nog erger, over haar columns over tv. Voor ons had het allemaal niet gehoeven, maar we genoten af en toe wel van de gepikeerde BN'ers die zielig deden over hoe er over hen werd geschreven in Angela's stukjes. Maar het is nu afgelopen, laat Angela de Jong weten in dit AD-interview. Het is UIT tussen de tv en Angela. Vanaf september STOPT de tv-column, maar gaat Angela de Jong door als 'algemeen columnist'. Dat vinden we fijn, want daar hebben we er nog niet genoeg van. Waarover die algemene columns zullen gaan laat ze al enigszins doorschemeren: 'Ik kan schrijven over Israël en Gaza of de zorg in Nederland zonder het te hoeven ophangen aan NPO 1 of RTL 4'. HALLELUJA. Ein-de-lijk kunnen we lezen wat Angela de Jong nu echt vindt over het Midden-Oosten. In Het Gooi haalt men opgelucht adem, terwijl Hamas angstig de tunnels inkruipt en Netanyahu siddert en beeft. En de ZORG IN NEDERLAND, was daar wat mee dan? VERTEL HET ONS, ANGELA.