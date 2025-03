Yeah, this album is dedicated To all the teachers that told me I'd never amount to nothing

Hartstikke leuk stuk in Dabiq het Algemeen Dagblad, dat verder bovenop de ramadan zit en gister al het ontroerende verhaal optekende van Kim, die ontzettend met zichzelf in de knoop zat maar helemaal senang is nu ze zich tot de islam heeft bekeerd. Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om te benadrukken dat er ook andere uitwegen waren voor Kim, zo had ze bijvoorbeeld in therapie kunnen gaan. Afijn, waar het AD ons vandaag weer op trakteert: het inspirerende verhaal van Jihad, die ooit werkloos was en honderden keren solliciteerde (bewering vermoedelijk niet gecheckt door het AD, red.), maar nu grote bedrijven adviseert (bewering vermoedelijk niet gecheckt door het AD, red.), terwijl zijn leraar op de basisschool ooit nog tegen hem zei dat hij met zo'n naam nooit werk zou vinden (bewering vermoedelijk niet gecheckt door het AD, red.). Zoiets moet een docent natuurlijk niet zeggen, hoewel het inderdaad in de lijn der verwachting ligt dat een kind Jihad noemen tot gefronste wenkbrauwen leidt, zoals ook bijvoorbeeld voornamen als Isis, Endlösung, of Lothar Matthäus niet per se een duwtje in de rug zijn. Hoe dan ook, Jihad heeft het toch maar mooi geschopt tot gecertificeerd coach, die alles weet van je why en purpose (kan een behoorlijke innerlijke strijd zijn, red.), meer dan 1400 volgers heeft op Instagram, in eigen beheer een boek heeft uitgegeven met een even debiele naam als de auteur, en dit jaar alweer voor de vierde keer mag spreken op de Nationale Carrière Beurs.

Dankjewel AD, wij weten hoe we ons volgende kind gaan noemen.