Bij oorlog hoort mobilisatie, en een handelsoorlog is ook een oorlog, dus DPG Media is druk bezig een leger op de been te brengen. Eerst volstond het voor het dagblad om mensen op te roepen niet langer naar Amerika op vakantie te gaan, maar de vorige week aangekondigde importtarieven hebben er op de redactie echt ingehakt, dus nu gaat de sufste DPG-krant op zoek naar mensen die alle producten uit de Verenigde Staten links laten liggen. Tevens een tamelijk onheilspellende, om maar niet te zeggen mild-genocidale vraag aan de lezers: "Hoe ver ga je met het verwijderen van alles wat Amerikaans is?"

Rennie Rijpma, het lot van de polder ligt in jouw handen, we hopen maar dat je weet wat je doet.