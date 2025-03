We gaan vechten op de zeeën en oceanen, we gaan vechten met toenemend zelfvertrouwen en met toenemende kracht in de lucht, we gaan ons land verdedigen, wat het ook mag kosten. We gaan vechten op de stranden, we gaan vechten op landingsplaatsen, of nee, dat gaan we helemaal niet, want die mijden we vanaf nu als de pest, we gaan Donald Trump en Elon Musk en @catturd2 verslaan door nooit maar dan ook nooit meer naar de bik eppel te gaan, de Grand Canyon zal het vanaf nu zonder Groningers moeten doen, geen Bakkeveeners meer naar Broadway, geen Jousters bij Yellowstone, geen Limburgers naar Las Vegas, Chicago zoekt maar uit hoe het zijn boontjes dopt zonder Kati Piri, we houden haar vanaf nu gewoon lekker hier. Philip Huff krijgt huisarrest. En heel jammer maar begin maar lekker je eigen school of moral ambition, we halen Rutker Brekman onmiddellijk terug, of ruilen hem voor Dan Hassler-Forest. Sterker: we deporteren Dan Hassler-Forest. Maar blijf svp wel hierheen komen en domme groepswandelingen door de hoofdstad maken, we kunnen die toeristencentjes eerlijk gezegd niet missen.