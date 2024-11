Niet veel mensen weten dit, maar Amerika is een behoorlijk kapitalistisch land. Philip Huff weet dit wel want hij is er geweest, heeft in New York gewoond, maar niet echt gewerkt, want tot zijn ontzetting zitten ze in de Bik Eppel helemaal niet te wachten op maagdelijk witte millennials uit Mokum die hun propedeusejaar aan de UvA eindeloos willen herbeleven in drammerige stukjes over het grootkapitaal.

Niet veel mensen weten dit, maar Philip Huff is ontzettend dapper. "Wie de Amerikaanse democratie wil redden, moet het aandurven om het kapitalisme aan te vallen," schrijft Philip Huff in NRC, in een stuk waarin hij het kapitalisme aanvalt om de Amerikaanse democratie te redden.

Niet veel mensen weten dit, maar als je een kwartje in Philip Huff gooit en hem in een tv-studio dumpt krijg je daar zodra hij begint te oreren ontzettende spijt van. "Tegelijkertijd denk ik dus dat een hoger bewustzijn van machtsstructuren in de maatschappij," zwetst hij dan bijvoorbeeld, "dat je daar dus explicieter je kunst op afstemt om wat te zeggen over wat er hier en nu speelt, en niet de cliché's in stand te houden van het patriarchaat of het seksisme, en ook je verantwoordelijkheid te nemen, het is een privilege om een podium te krijgen, dus vertel iets wat ergens over gaat. Als je niet met de status quo in gevecht gaat, dan ben je het er eigenlijk mee eens. Dat is natuurlijk complex."

Niet veel mensen weten dit, maar dat is helemaal niet complex, dat is onsamenhangende onzin. Het is een privilege om een podium te krijgen Philip, vertel in godsnaam eens iets dat ergens over gaat.

Niet veel mensen weten dit, maar Philip Huff is niet zomaar een lullig auteurtje, nee nee, Philip Huff is een Grote Schrijver.

Niet veel mensen weten dit, maar Philip Huff is onlangs gestopt met schrijven vanwege een gekmakend gebrek aan erkenning. Philip Huff is tot op het bot beledigd; Nederland is Philip Huff niet waard.

Niet veel mensen weten dit, maar als afscheidscadeau trakteerde Philip Huff de natie afgelopen zomer op een relaas van 15.000 woorden over het grote onrecht dat Philip Huff de afgelopen jaren is aangedaan, oa door recensenten.

Gek eigenlijk.