De Iraanse staatstelevisie kondigde het aan: 'heavy and destructive attacks' tegen Israël en het uur U is nu. HET GAAT LOS. Dat terwijl het in het geopolitieke tikkertje vrijwel de gehele dag eenrichtingsverkeer was, met Iran juist als ontvangende partij, dat ondanks de 'air superiority' van Israël nog wel een werkend afweersysteem kon opstellen. De laatste uren voerde de IDF knalharde aanvallen uit in de regio van Bandar Abbas aan de Straat van Hormuz, maar ook in Teheran, Tabriz en Isfahan. Ondertussen heeft Israël nu officieel aan de Verenigde Staten gevraagd om te komen helpen. Nu dus eerst: De Grote Counter. BRACE FOR IMPACT. Dit wordt heftig. Later meer.

Update 22:06 - Het gaat beginnen. Israël naar de schuilkelders gestuurd. HET HELE LAND

Update 22:07 - Ballistische raketten afgevuurd. Aankomst in Israël al over een paar minuten

Update 22:10 - SKYLINE TEL AVIV HIERRRR. CNBC ook LIVE hierrr (ook na de klik)

Update 22:13 - Beelden van het vertrek van de raketten hierrrr

Update 22:16 - Hoofddoelwit Wave 1 lijkt Haifa

Update 22:20 - Djeuzus. Meer bizarre beelden hier. Explosies in Haifa. Er lijkt veel door de afweer te komen

Update 22:23 - De afschieters worden meteen opgejaagd: "While the IDF is operating to intercept missiles launched from Iran, the IAF is currently striking military targets in Tehran."

Update 22:27 - Iraanse raketten blijven maar komen. Ondertussen heeft de IDF kennelijk toegeslagen op die Houthi's in Jemen, 'with claims that the attack is very significant'. Het zou gaan om een of andere leider van de club. Het zou zelfs gaan om de LEIDER en naamgever: Abdul-Malik al-Houthi. Waanzin

Update 22:28 - Deze filmer ziet ook: Haifa Haifa Haifa Haifa

Update 22:32 - Brand in wat lijkt op industrieel Haifa met waarschijnlijk ook nog meerdere hits in bewoond gebied

Update 22:37 - Het doelwit van de Israëlische aanval in Jemen (ja, er lopen nu twee dingen door elkaar) lijkt niet Houthi-baas Abdul-Malik Al-Houthi, maar de Chief of Staff van de Houthi's, ene Muhammad al-Amri

Update 22:40 - En ondertussen staat ook Teheran in brand. Tegenover de New York Times: "The fire is terrifying, it’s massive, there is a lot of commotion here." Beelden daarvan hierrrr. Kunnen we nu stellen dat gewoon de hele regio in de fik staat

Wave 1 voorbij. Israëliërs mogen de schuilkelders weer uit. Dan ping pong en verder naar Teheran:

Update 22:46 - "Massive explosions have erupted in Tehran." Er staat een oliedepot in de fik ook - het Shahran oliedepot

Update 22:54 - Meerdere gewonden in Haifa

Update 23:00 - Eerste berichten nu: 14 gewonden van wie 1 ernstig, en daarnaast mogelijk nog mensen vast onder het puin. Komt door impact in een woongebouw in Tamra, ten oosten van Haifa

Update 23:08 - 1 dode, een vrouw uit Tamra

Update 23:19 - MinDef Katz doet een Rebekka Timmertje: "Teheran brandt"

Update 23:20 - Of er nog een tweede golf komt hangt af van de cao van de Iraanse raketwerkers. Geen idee of ze nachtwerk en overuren goed onderhandeld hebben

Update 23:28 - Channel 14: Israëlische straaljagers hebben in Teheran de aanval geopend op vier topdoelwitten: het Iraanse ministerie van Defensie, het nucleaire hoofdkwartier, nucleaire laberatoria en oliefaciliteiten

Update 23:34 - Voor de raketnerds hiero. De joekels die Iran volgens Fars News Agency heeft gebruikt: Emad, Ghader, Kheibar Shekan