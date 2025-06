Ja, er moet nu heel snel iets gaan gebeuren wil regime change niet onvermijdelijk worden in Iran. Israël was al hard op weg om de nucleaire, militaire en inlichtingen infrastructuur te slopen, en nu wordt ook de ideologische infrastructuur ontmanteld. Vanmiddag werd de Iraanse staatsomroep halverwege een uitzending getroffen (beelden hieronder) en de zooi staat er sindsdien stevig in de hens. Het regime aldaar leunt nogal stevig op propaganda en dit zijn rake klappen, die ook nog eens in huiskamers door het hele land live te volgen waren. Dat is: vernederend. Ondertussen blaft Iran wel - "We advise you to leave Tel Aviv immediately for your safety and security - and never return (...) EVACUATE AS SOON AS POSSIBLE" maar van bijten wil het, 24 Israëlische burgerdoden en honderden gewonden ten spijt, nog niet echt komen. Ondertussen wijst ook Trump Iran nog even op de voortekenen: "They have to make a deal, and it’s painful for both parties, but I’d say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately, before it’s too late."

Afijn, belooft weer een heet avondje en dito nacht te worden. We houden u hier op de hoogte.

Instant update - Iraanse staatsmedia leeft nog, kondigt "the largest and most intense missile attack in history on Israeli soil" aan. Die zou dus (in ieder geval gedeeltelijk) gericht zijn op Tel Aviv.

Update 18:55 - Iran wil graag om tafel, maar Netanyahu is niet geïnteresseerd in vredesoverleg, zegt hij. "I mean, they want to continue to have these fake talks in which they lie, they cheat, they string the U.S. along. And, you know, we have very solid Intel on that….They want to keep on building their nuclear weapons and building their mess ballistic missile arsenal, which they're firing at our people. They want to continue to create the two existential threats against Israel while they're talking. That's not going to happen."

Update 18:59 - Nieuwe lading Iraanse raketten kan elk moment aankomen. Noordelijk Israël en masse de bunkers in, maar het lijkt mee te vallen.

Update 19:02 - Dit soort beelden kunnen niet vaak genoeg gedeeld worden en zeggen bijzonder veel over de hel waar Iraniërs al die tijd in hebben moeten leven. Wat Westerse wensdenkers daar ook van mogen zeggen.

Update 19:09 - Laatste raketaanval waren slechts DRIE raketjes. Allemaal voorspel op die aangekondigde SUPERRRRKLAPPERRRRRR of heeft de Iraanse leeuw geen tandjes meer?

Update 19:31 - NIEUWE AANVAL INCOMING (zoals ook te zien bij Schlijper). Iedereen moet de schuilkelders in