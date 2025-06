Bij een nieuwe grootschalige Iraanse ballistische raketaanval op Israëlische steden werden vijf burgers gedood en raakten er zo'n 90 lichtgewond. Maar even wat perspectief: Israël heeft al vier dagen vrij spel boven Iran, schakelt tientallen hooggeplaatste commandanten en kernwetenschappers uit, raakt massaal IRGC-hoofdkantoren en basissen, raakt vitale infrastructuur en brandstofopslag, valt nucleaire faciliteiten te Natanz en Fordow continue aan, raakt inmiddels zelfs doelen op 2.300 (!) afstand in Noord-West Iran en voert een de facto _regime change_-oorlog waarvan zelfs Irans grootste cheerleaders beginnen te vrezen dat deze kan gaan slagen.

Wat zet Iran daar tegenover? Semi-geleide ballistische raketaanvallen op stedelijke centra, met tot nu toe enkel burgerslachtoffers en een aantal branden bij oliedepots tot gevolg. Het ziet er, zeker 's nachts, spectaculair uit, maar het is een extreem zwaktebod. Tegelijkertijd zegt Netanyahu's team dat Iran nog wel "duizenden" van dit soort ballistische raketten heeft liggen, en er komen duidelijk aanzienlijke aantallen door Israëls luchtverdediging.

Andere interessante ontwikkeling: Israël ontkent berichten van meerdere Amerikaanse zenders en kranten dat Trump een moordaanval op Irans hoogste leider Khamenei gevetood zou hebben, toen die mogelijkheid er naar verluidt daadwerkelijk was. Tegelijkertijd zegt Trump over Amerikaanse betrokkenheid bij aanvallen op Iran: "We're not involved in it. It's possible we could get involved. But we are not at this moment involved."

Amerikaanse betrokkenheid is natuurlijk waar Netanyahu vurig op hoopt, omdat alleen Amerikaanse B2-bommenwerpers de GBU-57 Massive Ordnance Penetrators kunnen afleveren die de ondergrondse nucleaire faciliteiten te Natanz en Fordow overtuigend kunnen raken. Veel meer beeld na de breek.

Naschrift 08:54 - Wall Street Journal tekent op dat Israël "significante klappen" heeft uitgedeeld aan het Iraanse kernprogramma, maar dat het nog geen einde oefening is: "Still, the damage to Iran’s nuclear program that Israel has already achieved is considerable. The International Atomic Energy Agency said the sudden loss of power at Natanz may have destroyed some of the roughly 14,000 underground centrifuges. The long cascades of centrifuge machines, which spin to produce uranium, are fragile and can break if they aren’t shut down gradually. An Israeli official said there were indications that the underground portion of the Natanz facility may have imploded, though he cautioned that additional assessments were needed. Israel has also struck critical parts of the supply chain for making a bomb. At Iran’s Isfahan complex in central Iran, Israel took out four buildings, two of which are must-haves for a nuclear weapon. One is Iran’s uranium conversion facility, which turns uranium into the gaseous form needed to feed it into centrifuges. The second was Iran’s fuel fabrication plant, which converts enriched uranium into uranium metal, which makes up a large part of a nuclear warhead."

Update 09:17 - Inmiddels acht Israëlische burgerdoden door de Iraanse aanval van gisternacht.