Kijk je kunt zeggen wat je wilt maar dankzij NSC hebben we wel een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Tot gisteren hadden we namelijk een demissionair kabinet. Maar nu hebben we dus een demissionair kabinet, met nog minder ministers. Ruben Brekelmans is nu niet alleen minister van Defensie, maar ook van Buitenlandse Zaken, hoofdverantwoordelijke voor de Lief & Leed pot en eerste aanspreekpunt voor de telefoonboom en als we niet oppassen is iemand als Thierry Aartsen binnenkort staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu. Je moet er niet aan denken, maar het is dus wel zo. Ondertussen schijnen we een premier te hebben, maar de man die gisteren de Kamer toesprak leek het ook maar allemaal te zijn overkomen. Volgens Schoof is "nader beraad over de ontstane politieke situatie noodzakelijk". Zeg dat. Het is tijd voor een minister-president die echt op de winkel past in plaats van het personeel elkaar de hersens in laat slaan. Woensdag debat over: de ontstane politieke situatie totale puinzooi.