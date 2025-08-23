Goedemorgen. Hebben we nog een kabinet?
Status: it's complicated
Kijk je kunt zeggen wat je wilt maar dankzij NSC hebben we wel een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Tot gisteren hadden we namelijk een demissionair kabinet. Maar nu hebben we dus een demissionair kabinet, met nog minder ministers. Ruben Brekelmans is nu niet alleen minister van Defensie, maar ook van Buitenlandse Zaken, hoofdverantwoordelijke voor de Lief & Leed pot en eerste aanspreekpunt voor de telefoonboom en als we niet oppassen is iemand als Thierry Aartsen binnenkort staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu. Je moet er niet aan denken, maar het is dus wel zo. Ondertussen schijnen we een premier te hebben, maar de man die gisteren de Kamer toesprak leek het ook maar allemaal te zijn overkomen. Volgens Schoof is "nader beraad over de ontstane politieke situatie noodzakelijk". Zeg dat. Het is tijd voor een minister-president die echt op de winkel past in plaats van het personeel elkaar de hersens in laat slaan. Woensdag debat over: de
ontstane politieke situatie totale puinzooi.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIVE - DEBAT over de val van het kabinet-Schoof
Het kabinet is dood, leve de campagne
Poeh poeh nou nou tjongejonge in het StamCafé
Het was ons het dagje wel
EXCLUSIEF: Geert Wilders over de kabinetsval
Geert REAGEERT bij GeenStijl
Syriërs gaan NIET terug naar hun eigen land
STRENGSTE ASIELBELEID OOIT: werkt niet
'Fleur Agema verlaat overleg met Schoof en vicepremiers in tranen, vrees dat ze opstapt'
Er wordt aan de T gelekt over disfunctionele PVV-bewindslieden, dus het zal wel weer uit de VVD-hoek komen
Europese Rekenkamer: afwikkeling coronaherstelfonds EU is 'compleet absurd'
Psst misschien binnenkort met zijn allen 800 miljard ophalen voor Defensie?
Ongehoord Nederland wil niet dat u dit topic leest!
Wat proberen ze voor u te verbergen?