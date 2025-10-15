achtergrond

Nederlandse Vlag - Allochtone Bende: 18-0

NoordHollandse CLAN-OORLOG keihard aangepakt

Nieuws van het front Laag Holland, waar Jantje Pietje Klaasje* keiharde veldslagen uitvechten met Henkie, Koos en Kees*. De kliek van Jantje* uit MiddenBeemster kreeg mot met de club van Henkie* uit Purmerend. Pief paf poef, grote biem, braaaaaand, intimideren etcetera. Vechtpartijen tussen dorpen in NoordHolland zijn al zo oud als de weg naar Ter Apel - aldus een opiniestuk van ene Leo in de Volkskrant aankomend weekend. Maar het moest nu maar eens AFGELOPEN ZIJN met die vechtpartijen vindt men nu. Het Openbaar Ministerie, bekend van capaciteitsproblemen en het uit de nest trekken van woordkunstenaars eist vandaag ACHTTIEN JAAR CEL voor Jantje, Pietje en Klaasje* wegens schietpartijen en explosies met Henkie, Koos en Kees*. Succes ermee D66-rechter! Laat de rust wederkeren in Midden-Beemster en Purra. (Met de fatbike is het trouwens maar ongeveer 10 minuten.)

*gefingeerde namen

Tags: midden-beemster, purmerend, bende, oorlog
@Pritt Stift | 15-10-25 | 14:04 | 79 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

