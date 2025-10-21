achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

HET IS OORLOG. Nietsvermoedende Nederlanders aangevallen in Valencia

Eerst de teen van Casillas nu dit

Rare jongens die Spanjaarden. De ene helft ziet eruit als Julio Iglesias, de andere helft bestaat louter uit hele gore krakers. En rieken dat ze doen! Niet normaal. Een hele vieze cocktail van rotte pruim, siestazweet en zware shag. We gaven ze Cruijff, Hiddink, Van Gaal, Sneijder, Robben, Overmars, Van Nistelrooij, Kluivert, en als dank worden we even vol in de bek getuft en wordt ons nationale symbool geschoffeerd. In Valencia zijn nietsvermoedende nuchtere Nederlandse FIETSERS belaagd door omstanders. Omstanders die eruitzien als steviglinkse activisten en die een fietstocht dus hoogstwaarschijnlijk als neokoloniaal ervaren, maar dat is niet ons probleem. Van fietsende Hollanders blijf je af. Wat denk je, wij trappen toch ook geen bedelende Spanjolen in elkaar? Nou dan. "Mijn minderjarige dochter werd aan haar haren getrokken," vertelt ene Edward. "Ze trapten tegen de fiets van mijn schoonmoeder, die daardoor tegen de muur viel. Het was heel vijandig, erg bedreigend. Terwijl we gewoon vredelievende mensen zijn, op een familievakantie, met in ons midden zeventigers en kinderen." Ja dat is dus het hele probleem met Spanjaarden, die willen helemaal geen vrede, die kennen alleen maar geweld. De enige taal die die sinaasappelplukkers verstaan is spierballentaal. De verlichting, de moderniteit, het heeft Spanje allemaal nooit bereikt. Links en rechts doen er niet meer toe, migratie is irrelevant, klimaatverandering bijzaak, het enige wat er nu nog toe doet is OORLOG. Hier is je grote, ambitieuze project, Lidewij: koloniseer Spanje, roei ze uit, vervang alle wegen door fietspaden. Tachtigjarige oorlog in je broekje - het is nu of nooit.

Tags: oorlog, nederland, spanje
@Schots, scheef | 21-10-25 | 14:30 | 177 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Stijlloos StamCafé in een land zonder landsbestuur

Tjeenk Willink! Jan Peter Balkenende! Kim Putters! Jaap de Flop Scheffer! Verliezie Sorgdrager! IEMAND?

@Pritt Stift | 26-08-25 | 21:30 | 604 reacties

Feynman en/of Feiten – Tsaar Poetin

Soms faciliteert en escaleert een goed bedoeld gesprek een geestesziekte

@Feynman | 16-08-25 | 20:30 | 240 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.