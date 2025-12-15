Er is ook belangrijk internationaal nieuws. We doen weer mee, we staan weer op de kaart, we horen er weer bij: Volodymyr Zelensky, bekend van tv, komt woensdag naar Nederland voor een hapje, een drankje, een warme handdruk, de Koning, een speech in de Tweede Kamer, en een gesprek met niemand minder dan Dick Schoof.

"Ah Netherlands. I remember, you used to be a real country with a serious democracy. Didn't you just have an election?"

"Yes we have wel verkiezingen gehad, but I am still the prime minister hoor!"

"Oh, did you lose the election?"

"Nee, ik deed niet mee, haha, dan kun je ook niet verliezen!"

"So you are not a politician"

"Yes, I am well a politician, but I am the prime minister of a demissionair kabinet"

"A, so you are supported by a majority in the parliament"

"No, first well, but then the PVV dropped out"

"So only three parties?"

"No, then NSC dropped out as well, and now they are dropped out of the Tweede Kamer, Dickie Schoof lasted longer than a complete party, haha"

"So just two parties. But why don't the newly elected parties form a government?"

"They will, maybe, but we now have the formatie and it is quite complicated because of the blokkades"

"Ah yes, bloccades, we have them as well. They cost lives everyday"

"Yes, and hopefully informateur Letschtert will have a document with handvats by the end of January"

"What a beautiful democracy, mister Schoof, but tell me, how is Her Majesty Queen Máxima doing?"