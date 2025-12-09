VOORUITGANG in de formatie, zelfs een heuse doorbraak en dus zeker geen patstelling of impasse mogen we wel zeggen: er is namelijk een nieuwe informateur naar voren geschoven door D66, bekend van informateurs. Rianne Letschert is de naam van deze bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht (nu maar hopen dat die geen verkiezingspartijtjes afstruint), zij moet ons het hele Hans Wijers-debacle doen vergeten alsmede een nieuw kabinet smeden. Ze komt natuurlijk wel in een gespreid bedje terecht na al dat formeerwerk van de Bumeister, die ALLE plooien moest gladstrijken en zijn masterplan uiteindelijk tot een goed einde wist te brengen. Wij zeggen: Buma, bedankt voor bewezen diensten tijdens de impasse-periode. En Rianne, zet hem op als nieuwe Buma. Op naar Jetten I dan maar, en snel een beetje graag!