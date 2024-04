Minister voor gevangenissen Franc Weerwind (M, V ) is de Tweede Kamer vergeten te vertellen dat vanwege het cipierstekort niet alleen ruim 2000 ongevaarlijke zelfmelders en lui met een fopstrafje tot 2 maanden cel vrij rondlopen maar ook minimaal 100 veroordeelde criminelen met een straf van een jaar of langer. De langst gestrafte moet nog vier jaar en vijf maanden zitten. En nu heeft de Eddie Murphy uit Almere (je gaat het pas zien als je het doorhebt) een serieus probleem met NSC, BBB en SP. Want twee weken geleden zei hij tegen de Kamer over het spul dat nu op straat rondloopt: "U moet denken aan lichte vergrijpen, zoals het beledigen van een ambtenaar in functie." Maar 4,5 jaar krijg je niet voor een licht vergrijp, zegt NSC's Judith Uitermark (zelf ooit rechter, een beroepsgroep waar Weerwind sowieso geen lekkere pers heeft): dit gaat over overvallers en drugshandelaren. Hoera, binnenkort wéér een motie die de D66'er niet gaat uitvoeren.