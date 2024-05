Een ex-gevangenisbewaarder van de P.I. in Veenhuizen is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur voor het lekken van geheime informatie aan een gevangene. De 24-jarige vrouw uit Harkema had een verhouding deed foekiefoekie met de gedetineerde. Ze had contact met hem via een telefoon die hij helemaal niet mocht hebben, ook niet heel netjes.

De vrouw lekte onder andere informatie over de verplichte urinetesten die bij gevangenen worden afgenomen. De gevangenis had de truc die gebruikt werd om die testen te vervalsen door, wist ze aan haar criminele minnaar te verklikken. Ook bracht ze hem op de hoogte van bezuinigingen binnen de P.I., die ervoor zorgden dat de boel minder beveiligd werd.

Toen de cipier met het berichtenverkeer tussen haar en Bubba geconfronteerd werd, gaf ze aan de directie toe dat ze op een goede dag een briefje met daarop haar telefoonnummer in zijn hand had gedrukt op de luchtplaats. Op zich romantisch, maar wel reteverboden. De 24-jarige werd op staande voet ontslagen.

De Officier van Justitie wilde ook nog een voorwaardelijke celstraf voor de cipier, maar de rechter leek het duidelijk dat ze "de boodschap (= geen foekiefoekie met gevangenen, red.) had begrepen".