De goede mensen van de Dienst Vervoer en Ondersteuning zijn hartstikke bang. Voor de (top)criminelen en tbs’ers die ze van A naar B moeten vervoeren, maar vooral voor elkaar, voor de collegachauffeurs die corrupt zijn, of incapabel, of allebei. Tel daar een disfunctionele managementlaag bij op en het is eigenlijk een godswonder dat niet elke overplaatsing in een ontsnapping eindigt.

"Het meest brisante voorval is de roof in de nacht van 29 op 30 juli 2018 in een pand van DV&O in Zutphen. Bij de kraak werden 23 vuurwapens, kogelpatronen en busjes pepperspray gestolen. Alles wijst op een ’inside job’: iemand van de dienst moet de inbrekers hebben getipt. Slechts twee van de 23 dienstwapens zijn weer teruggevonden. Niemand is voor de roof veroordeeld."

Klinkt als: vragen om problemen.