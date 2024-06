N=1 maar paar keer aangifte gedaan hiero (katalysator onder vroemwagen weggeschroefd, fiets gejat, ingebroken, enz.) en daar kreeg je dan een paar weken later melding van: ja helaas we kunnen er niks aan doen maar politiemeneer Snor heeft je aangifte wel vier seconden bekeken. En dan nu het slechte nieuws: op dinsdag 11 juni kunt u voor een dag géén aangifte doen waar later niks mee wordt gedaan. Op die dag zijn de politiebureaus namelijk dicht wegens staken. Gelukkig bent u op woensdag 12 juni weer welkom, voor een aangifte waar dan weer niks mee wordt gedaan.