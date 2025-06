Je kunt universiteiten bezetten en ze laten je zitten, je kunt snelwegen blokkeren en je mag je goddelijke gang gaan, je kunt bij demonstraties halve pleinen afbreken en ze staan erbij en kijken ernaar - met een beetje geluk zit de politie zelfs in jouw team - maar als je een 'illegale zeepkistenrace' houdt in een parkeergarage wordt iedereen weggeknuppeld. Het gebeurde in Tilburg, waar honderden mensen met stepjes, fietsjes, karretjes en andersoortig kinderspul in de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein naar beneden sjeesden. Heel erg studentikoos, extreem onschuldig en vrij lollig. Maar toen kwam de politie om de parkeergarage meteen leeg te vegen. "Als ze eenmaal beneden zijn, vormen ze een linie en manen ze alle bezoekers de garage onmiddellijk te verlaten. Dat gaat soms gepaard met een harde duw, als er niet meteen geluisterd wordt. Buiten staat politie te paard, die charges uitvoert om het plein schoon te vegen." Applaus voor zoveel dapperheid! Nou ja, gelukkig heeft Tilburg een officiële zeepkistenrace. O NEE, toch niet, die is verboden door de gemeente.