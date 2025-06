"Ondanks groot tekort aan agenten worden duizenden mbo’ers afgewezen: dat is terecht, vindt Politieacademie." Aan de uiteindes van het politionele hoefijzer heb je twee typen agenten: de ene doet je best voor je, helpt je waar hij kan, geeft antwoord op vragen - empathisch, betrokken, proportioneel. Hij doet gewoon NORMAAL. Dan heb je aan het andere eind van het hoefijzer de agent die er alleen maar zit omdat hij toevallig agent is, heet Sjon, laat zich 's avonds boven de raapstelenstamp weer afblaffen door zijn afgrijselijke vrouw Samantha, schrijft voortdurend pietluttige bonnetjes uit, grijpt waar het kan meteen naar de wapenstok om lui in elkaar te bietsen - zo'n Law & Order-figuur. Om die eerste wat professionele kaders te geven en om die tweede niet te laten ontsporen zijn er dus: regels en opleidingen. Boa's uitrusten met geweldsmiddelen is bijvoorbeeld hetzelfde als pistolen uitdelen in de apenkooi van Artis. Welnu: "Van de 3500 studenten met een diploma voor handhaver/boa komt 70 procent niet door de selectie van de Politieacademie. Ze zijn niet stressbestendig genoeg, hebben te weinig levenservaring of ze kunnen niet voldoende zelfstandig studeren. Doodzonde, stelt de MBO Raad, de brancheorganisatie van mbo-scholen in ons land." Nou nee dus MBO Raad, want als je niet stressbestendig genoeg bent om politiemeneertje te spelen, of je bent een kuiken dat net uit het ei komt, moet je het misschien maar niet doen. Je zit als agent de helft van de tijd achter je bureau te klooien en de andere helft sta je met de snuit vooraan bij overvallen, rellen, ongelukken, chaos en huiselijke ellende. Een opleiding is de perfecte slagboom: als je 'm niet open krijgt, mag je niet naar buiten. Blijf je toch lekker boa! Ook heel stoer.