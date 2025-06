Plofhef in Flevoland omdat ene Ben Nassir Bouayad onomwonden kant heeft gekozen in het Gaza-conflict: tegen Israël. Nu is dat niet per se een probleem en trouwens ook niet echt een verrassing voor iemand die gezien z'n naam mogelijk Denkdragend is, en met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting moet-ie ook lekker roepen wat hij wil. Wat het wél een tikkie problematisch maakt: meneer is sectorhoofd van de Flevolandse politie. Zo roep je op het zelfpijpprikbord voor corporate kneuzen (LinkedIn) dat stil zijn geen optie meer is en dat je zo blij bent met de rodelijners (een deel bezorgde burgers, een lading Asha ten Broekalikes, een deel extreemlinkse gevaarlijkerds, een deel rabiate antisemieten, een deel verdwaalde havermelkdrinkers), zo sta je als agent bijvoorbeeld tussen een dreigende confrontatie tussen pro-Palestina-aanhangers en pro-Israël-herdenkers. Ben je dan nog neutraal? Nou nee: door zo stelling te nemen in een actief en maatschappijontwrichtend conflict is je neutraliteit in het publieke domein verdwenen, is het vertrouwen van een bepaalde groep in de samenleving gecompromitteerd (even denken, o ja, Joden), is het politieapparaat onder druk gezet, de politiek op spanning, de media op scherp, enzovoorts. Conclusie: een oproep tot activisme, we zien 'stil zijn is geen optie meer' op z'n minst toch als een oproep tot een morele plicht, moet je als agent: gewoon niet doen.

En wie IS deze politiechef Ben Nassir Bouayad nou eigenlijk? Surprise: zijn naam komt voor in GeenStijl-dossiers! Hij was oprichter en voorzitter van het invloedrijke Marokkaans Netwerk van de Amsterdamse politie, teamchef van de politie in Amsterdam Nieuw-West, hoofdinspecteur in Amsterdam en drijvende kracht van de tonnen kostende en ongekend grote politie-iftars (daar ga je al - meer over politie-iftars bij Bassie). En over die iftars, de schimmige figuren die daar optraden, de manier waarop de politie werd gebruikt om een islamitisch centrum te promoten én de harde plasser die voormalig politiebaas Pieter-Jaap Aalbersberg (tegenwoordig NCTV-bobo, lol) daarvan kreeg leest u alles natuurlijk bij de heer Brendel.

De naam Bouayad dook ook op in de brisante, aan GeenStijl gelekte tapverslagen van de Amsterdamse politie. Even terug naar 2015: bij de Amsterdamse politie komt een tip binnen over een mogelijke aanslag op een synagoge in Amsterdam-Zuid. Het spoor van een verdachte leidt naar de Arryan Moskee in Amsterdam-Noord. Daar staan op een dag twee politieagenten op de stoep om een ledenlijst van de moskee op te eisen. De omstreden moskeebestuurder Aziz Oilkadi (omstreden omdat hij veel contact heeft met radicale moslims) neemt daarop contact op met een ingang bij de politie, een lid van het door Bouayad opgerichte Marokkaans Netwerk, ene Aggie. Deze Aggie gaat intern 'uitzoeken wat de bedoeling is'. Oilkadi appt vervolgens: "Ja, want er is een Marokkaan die zei: Ik ga morgen ook kijken en navraag doen. Volgens mij Ben Nassir. Ja. Ben Nassir zei ook: 'Is niet erg, geef die ledenlijst'." Oftewel: politiemeneertje Ben Nassir Bouayad staat bovenaan het bellijstje van schimmige moskeebestuurders als ze wat stiekeme info nodig hebben over de bedoelingen van de politie.

Dat is natuurlijk nog niet alles want Bouayad, een maatje van z'n oud-collega Ahmed Marcouch, heeft in het verleden ook aangifte gedaan tegen Geert Wilders. Dat was na Geerts beroemde/beruchte 'minder minder minder'-uitspraken. De aangifte werd hoogstpersoonlijk opgenomen door: Aalbersberg, toen politiechef van de Regionale Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie. Stay Connected, je weet toch!