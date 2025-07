Nederlandse politiemensen in uniform massaal aanwezig op het Marokkaanse consulaat in Utrecht bij de viering van 26 jaar koningschap van Mohammed VI. pic.twitter.com/1Yp42ruLhz

Rasblogger Carel Brendel is onophoudelijk bezig met het Nederlands belang en speurt in alle hoeken en gaten naar zaakjes waar een luchtje aan zit. Zo stuitte hij op een foto van Marokkanen politiemensen die op het Marokkaanse consulaat in Utrecht gezellig een feestje ter gelegenheid van het 26-jarig koningschap van Mohammed VI meevieren. Maar hoe zat het nou ook alweer met die AIVD-waarschuwing uit 2023 over ongewenste beïnvloeding? Ach, vergeten! Net als de politie, hoewel je zou verwachten dat je als hoge politiepief wel twee keer nadenkt voordat je breed grijzend op de foto gaat met afgevaardigden van de Marokkaanse staat en een portret van Mohammed (de koning) himself. Enfin, ieder zijn waarden uiteraard. De Nederlandse politie is er kennelijk ook voor de Marokkaanse staat. Nu maar hopen dat er geen falafel van Jumbo wordt geserveerd (zie foto na de klik). Dan maar aan het bier!