Voor ons meldde zich een artikel uit NRC Handelsblad, welke betreft de processen-verbaal, aldus opgemaakt door politiefunctionarissen en zogeheten boa's, in hun hoedanigheid als figuren die zouden moeten op schrift stellen wat er als zijnde gebeurd is geschied in situaties die vastgelegd worden in processen-verbaal. Het meldde dat in 36 procent van de zaken aangaande rijden zonder rijbewijs, openbaar dronkenschap, baldadigheid, wildplassen en vuurwerkoverlast, de kwaliteit van het geschrevene dermate te wensen overlaat dat de processen-verbaal door het OM geretourneerd zijn, wat leidde tot een situatie waarin in de helft van de gevallen te weten 57.000 situaties zich voordoenende in het jaar 2024 de hiervoor omschreven processen-verbaal in het ronde archief tevens bekend als de prullenbak als ook wel bekend als naar zijn grootje belandden. De hierboven omschreven situatie is alreeds jaren bekend aan de daartoe bevoegd zijnde betrokken instanties zoals daar zijn het Openbaar Ministerie alsook de politie alsmede ook gemeentes. "Maar in plaats van dat de kwaliteit van processen-verbaal verbetert, holt die – althans waar het overtredingen betreft – juist verder achteruit. In 2021 werd nog 30 procent van de processen-verbaal retour gezonden. Dat aantal steeg sindsdien met 20 procent, naar 36 procent."