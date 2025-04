Bizarre wending in de toch al vrij bizarre zaak van de 18-jarige Ryan al Najjar die door haar vader en broers werd vermoord omdat ze geen hoofddoek (heeft NIKS met de islam te maken, red.) wilde dragen en haar eigen keuze maken op liefdesgebied. De Leeuwarder Courant onthult namelijk dat Ryan zwaar beveiligd werd via het 'stelsel bewaken en beveiligen' van de NCTV, maar dat die beveiliging later weer is stopgezet. Nog weer later is Ryan door haar familie (een 'modelfamilie', in 2017 nog vrolijk in nota bene ook de Leeuwarder Courant) is vastgebonden en verdronken. En nu dus dit.

"Wanneer de beveiliging begon, wil het OM niet zeggen. Buurtgenoten vertelden eerder dat de toen nog minderjarige Ryan begin 2023 haar huis uit was gevlucht. Ze zei dat haar vader haar wilde vermoorden. Het is onduidelijk of dit de aanleiding was voor het beveiligingssysteem."

"Het OM wil evenmin kwijt wanneer de beveiliging precies eindigde. Wel dat deze al voorbij was toen ze werd omgebracht. Dat is opvallend, omdat het volgens het OM juist bij eergerelateerd geweld moeilijk is om uit het stelsel te komen. De dreiging blijft bestaan zolang familieleden vinden dat de eer is geschonden."

Daar is iets gruwelijk misgegaan.