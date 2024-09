Gisteren die uitvoerige reconstructie van de eerwraakmoord op de 18-jarige Syrische Ryan Al Najjar door haar twee broers en vader te Lelystad afgelopen mei. Ze was uitgehuwelijkt door haar vader, maar "wilde haar hoofddoek afwerpen en snakte naar een vrije, westerse levensstijl, wilde haar eigen keuzes maken. Ook op liefdesgebied." En dat staat dus niet op zichzelf, zeker niet onder de inmiddels ruim 150.000 Syriërs in Nederland.

"Vorig jaar waren bij ruim een kwart van de zaken Syrische vluchtelingen betrokken. Daarna zijn de meest voorkomende achtergronden Turks, Marokkaans en Afghaans. (...) De oververtegenwoordiging van deze groep [Syriërs, red.] bij eergerelateerd geweld baart de politie zorgen. De politie heeft daarom aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of er wel genoeg aandacht is voor het onderwerp in de inburgeringscursus."

Hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie dhr. Wilfred JANMAAT: "Aan nieuwkomers moet duidelijk worden gemaakt dat het kiezen van een partner in Nederland het recht van een individu is. Als dit momenteel onvoldoende gebeurt, zal daar meer aandacht voor moeten komen."

Mooi hè, hoe zo'n verworvenheid die het resultaat is van eeuwen in de centrifugale kracht van de Verlichting, even fundamenteel als onvanzelfsprekend, vervolgens wordt afgedaan als iets dat achteraf wel even bijgestuurd kan worden door een vraag toe te voegen aan een meerkeuzevraag op een inburgeringstoets.

Maar, niet getreurd, de sociale wetenschap zit er bovenop. Cultureel antropoloog van datzelfde expertisecentrum prof. dr. Janine Janssen: "Eergerelateerd geweld is zeker niet voorbehouden aan islamitische culturen. We zien het ook terug bij andere groepen. We zien eigenlijk de hele wereld aan ons voorbij trekken."

Je zal het maar aan je voorbij zien trekken, de hele wereld.