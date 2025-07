Politie-agent. Niet echt een heul aansprekende baan. Vaak krijg je een lamstraal of tuthola als baas (Bruls, Halsema, Van Zaanen, Dijksma), je tilt je wekelijks maandelijks een hernia aan XR-demonstranten die twee uur later zonder proces-verbaal weer worden heengezonden. Van oktober tot maart krijg je cobra's naar de kokosnoot geslingerd, op het Museumplein of Malieveld sta je met de lange wapenstok ongevaccineerde senioren te meppen en/of je moet naar de mensen thuis bij de voordeur omdat ze iets grappigs of stoms op social media hebben gezet. En dan krijg je ook nog te maken met een volksdeel dat schijt aan je heeft, want dat is de cultuur. Zo mooi is dat politiewerk allemaal niet. Er bestaat zoiets als kombijde.politie.nl. Een vrij uitgebreide doch gortdroge vacature-site van de pliesie zelf. En dan heb je verkeersagent Jeroen. Die maakt wat mee, in 1 nacht.