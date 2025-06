*PLOINK* Een mail van het kabinet afgelopen woensdag rond 15.00 uur. Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel (VVD) heeft een verbod op het dragen door boa’s van hoofddoeken, keppeltjes, tulbanden, kruisjes en wat dies meer zij naar de Raad van State gestuurd. Net zoals bij de politie is het dragen van zichtbare uitingen van godsdienst of levensovertuiging straks niet meer toegestaan (dat rauwe onheilspellende gegrom wat u nu in de verte hoort is geen Tiger-tank die komt aanrollen maar de door Femke Halsema aangemoedigde rechtszaken). Kijk, dat is nou eens daadkracht van dit zogenaamde meest rechtse kabinet óóit! Helaas, niets is minder waar.

Want létterlijk op het moment dat de mail verstuurd wordt, zegt Van Weel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer dat hij niet van plan is om de politie te verbieden iftars te organiseren. “Het organiseren van bijeenkomsten in het teken van betekenisvolle dagen, daar zit voor mij het probleem niet. Dat is echt qua invulling aan de korpschef. Dat zou moeten kunnen.”

Even daarvoor hebben SGP’er Diederik van Dijk en Joost Eerdmans (JA21) in een motie het kabinet verzocht te zorgen dat de politie geen iftars meer organiseert of faciliteert. Aanleiding was een incident tijdens een ramadanhap ín een Amsterdams politiebureau. Dat van Basisteam Oost aan de Linnaeusstraat 111 om precies te zijn, op enkele meters van de plek waar Theo van Gogh door een moslimterrorist werd afgeslacht. De politie had niet alleen de iftar georganiseerd, een agent in uniform ging zelfs voor in islamitisch gebed. Een en ander had in april tot parlementaire ophef geleid. VVD’ster Ingrid Michon-Derkzen sprak zich namelijk in weerwil van haar eigen minister uit tégen door de politie georganiseerde iftars.