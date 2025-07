We hebben dit natuurlijk totaal niet zien aankomen. O wacht toch wel. De asielwetten van demissionair minister Van Weel (VVD) kwamen vorige week nog door de Tweede Kamer maar nu is daar die veel belangrijkere chambre de réflexion. En die lijkt nu al te zinspelen op een dikke NEEN, want de vereiste meerderheid: is er (nog) niet. Het CDA en de SGP (stemde in de Tweede Kamer nog voor) lieten al weten de strafbaarstelling op hulp aan illegalen onchristelijk te vinden en eisten aanpassingen. Ook de linkse partijen hebben geen trek in asielwetten want die willen nu eenmaal open poorten, wat ze de kiezer in campagnetijd ook proberen te verkopen. Dus wordt er nu gesaboteerd zoals alleen de Eerste Kamer dat kan. Uitstel, extra vraagjes en natuurlijk een keuringcheckoordeel door de Wijzen van de Raad van State. Soort feest van de democratie zeg maar. Ondertussen gaan we vrolijk verder met de asielcrisis en gaan wij aan een kommetje overheerlijke verse SOEP, mét ballen!