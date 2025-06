Met aanzwellend leedvermaak volg ik de omzwervingen van de Freedom Flotilla Coalition, en met name die van de loveboat van Gretha Tunberg. Ik ben in goede zaterdagse luim, vrienden, en dump daarom hier meteen de weergaloze titelsong van die geweldige serie. Dan was het stil op straat, beste mensen, als The Love Boat werd uitgezonden.

We zagen schitterende beelden van een zeer krolse Greetje, met een cocktail in haar hand tijdens een magistrale zonsondergang op de Middellandse zee. We zagen haar glijden op de paal van het kraaiennest en ik moest meteen denken aan Babah Tarawally de Piraat, u weet wel, die dikke meneer van kleur in Asterix en Obelix. Eerlijk gezegd wekt die zaaddodende Zweedse gif-trol bepaald geen zondige gedachten in mij op, maar ik vroeg me toch af of ze tijdens deze epische zeiltocht op diesel nu eindelijk haar mödomshinna gaat verliezen.

Omdat ik niet van de straat ben, en een van de talloze geesten die in mij rondwaren hooggeletterd is, zie ik parallellen tussen de epische avonturen van de Freedom Flotilla Coalition en diverse hoogtepunten van de wereldliteratuur zoals de Ilias en de Odyssee van Homeros, Argonautica van Apollonius van Rhodos, Aeneis van de oude Vergilius, Sinbad de Zeeman uit Duizend-en-een-nacht, Moby Dick van Herman Melville, The old man and the sea van Ernest Hemingway, Ulysses van James Joyce, de Saga van de Groenlanders, van Erik de Rode, de Scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius, de verzamelde werken van De Kameleon van Hotze de Roos, de Heeren van de Bruyne Ster van Jiskefet, en ik moest natuurlijk (a dirty mind is a joy forever) denken aan Scheepskamelen van een onnavolgbare Michiel Romeyn: “Die jongens zaten elkaar te kneukeren, zo heette dat. Dat wil dus zeggen; dan vetten ze hun handen in met een soort scheepsvet en dan ging de kneuker, dat was dus de vuist, in een anushol. Dan had je de Hoender die bepaalde welke kneuker in welk anushol zou gaan. Dat ging vaak ver hoor. En daar kregen die jongens een enorm orgasme van. Terwijl het geen homo’s waren ofzo, dat was gewoon bij gebrek aan beter.”

Het verbaast mij overigens dat de overjarige, verschrompelde soapies Carice van Houten, Georgina Verbaan, Ricky Koole en Daphne Bunskoek niet hebben aangemonsterd op de Madleen. Temeer omdat die showschuit vernoemd is naar een heuse powerwoman uit de verschrikkelijk misogyne Gazastrook.

De enige Nederlander op de deugboat is de volslagen onbekende Mark van Rennes.

Ik citeer even mijn gewaardeerde collega’s van de roeptoeter van oliebol op pootjes Sharon Dijksma: “Kapitein Mark van Rennes uit Wijk bij Duurstede weet wat er gebeurde met de vorige boot die noodhulp aan land probeerde te brengen. Die werd aangevallen door drones. De zogenaamde Freedom Flotilla Coalition wil met de reis het verhongeren van Palestijnen iets verminderen. Het liefst stoppen ze "de hele genocide direct, uiteraard." Het schip dat naar verwachting maandag aankomt, wil symbool staan voor iets veel groters volgens Van Rennes. "De illegale blokkade van noodhulp moet doorbroken worden." Aan boord van het zeilschip de Madleen is naast voedsel en de Nederlander, ook Greta Thunberg. Dat is niet zonder reden. "Er zijn, helaas, overwegend witte mensen aan boord en dat geeft bescherming. Laten we ons privilege dan maar inzetten als bescherming."

In het verleden voeren de griezelige kastnicht Martijn Dekker en Hamas-troostmeisje Anne de Jong trouwens mee. Ere wie ere toekomt. Anne is een vriend van de show, kijk maar.

Hier trouwens een handig lijstje van de opvarenden van de Madleen, starring jodenhater Rima Hassan, jodenhater Liam Cunnilingus en jodenhater Thiago Avila. Met deze kwallen win je vast een zeeslag tegen de zionistische oorlogsvloot!

Ik was benieuwd naar wat dat zooitje mislukte soapies en ziekelijke narcisten precies naar Gaza gingen brengen. Welnu, dit: babyvoeding en zuigelingenvoeding, meel en rijst, waterzuiveringskits, kinderprotheses en menstruatieproducten. Daar zullen ze blij mee zijn, in Gaza, met tampons voor mannen.

Een verstandig mens weet natuurlijk allang dat deze showvloot Gaza nooit zal halen. Het ging van de week al mis toen ze door het geliefde Arabische broedervolk van Libië werden geankerd. En ze werden al belaagd door Grieks-zionistische drones. Vrienden, dit wordt een epische schipbreuk, slechts te vergelijken met De Ondergang van de Onan.

De wat oudere reaguurders herinneren zich vast nog wel die briljante Israelische parodie op de Free Gaza-vloot uit 2010. We kijken even naar de beelden.