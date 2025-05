. @volkskrant Beter opletten: Waarom noem je 50PLUS niet? Als CDA in Senaat tegen zou stemmen is stem 50PLUS beslissend Zoals vaker zit 50PLUS op de wip in Senaat: nummer 38 @NUnl @NOS @telegraaf @ADnl @FD_Nieuws @nrc https://t.co/M6FX1UzbGl

In theorie: is de Eerste Kamer een chambre de réflexion, die mogelijk overhaast genomen beslissingen door de volksvertegenwoordiging nog eens tegen het licht houdt om onuitvoerbare en/of rampzalige plannen weer terug te sturen.

In de praktijk: krijgen we dus dit soort onzin. Terwijl de fracties in de Eerste Kamer vrijwel geen eigen politieke afweging maken, maar gewoon als dood gewicht dienen waarmee oppositiepartijen in de Tweede Kamer politieke concessies afdwingen, krijgen types als Martin van Rooijen, senator namens een partij die intern zo door en door verrot is dat het zelfs Henk Krol te gortig werd, met een mandaat van anderhalve koe en een paar zich vergissende Statenleden, mogelijk een beslissende stem in een van de grootste politieke vraagstukken van deze tijd. Wat je ook van de asielkwestie vindt, Martin van Rooijen erover laten beslissen heeft geen zier met goed bestuur te maken, vrijwel niets met democratie en is voor iedereen die goed bij zijn hoofd is sowieso een horroscenario.

Er is maar één conclusie mogelijk. De Eerste Kamer moet kapot.