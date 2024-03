Er is weer gedoe over het verhogen van het minimumloon. De Tweede Kamer wil dat wel, maar vraagt zich af hoe die maatregel betaald moet worden. HUH? Het verhogen van het minimumloon wordt toch betaald door bedrijven? Ja dat klopt. Maar! Het extra verhogen van het minimumloon is in Nederland ook ontzettend duur voor de schatkist (dat zijn: wij allemaal), omdat dan automatisch de AOW met precies evenveel procent omhoog moet. "‘Dit voorstel kost €850 mln. Het grootste gedeelte gaat naar gepensioneerden, terwijl dat niet vanzelfsprekend de mensen zijn die niet rond kunnen komen, althans degenen met wat hogere pensioenen’, zei BBB-Kamerlid Mona Keijzer."

Gek hè. Was er maar een manier om de verhoging van het minimumloon los te koppelen van de AOW. Nou die is er dus, want dat was precies wat het vorige kabinet van plan was. En dat is precies wat in nota bene de Eerste Kamer werd geblokkeerd door PVV, JA21, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, 50+, Henk Otten, SGP en OSP. En Hartelijk dank daarvoor. Namens alle bedrijven die nu extra hoge belastingen moeten betalen en/of mensen met een minimumloon die er nu misschien niet op vooruit gaan. De Eerste Kamer moet kapot.