Je ziet ze overal, het worden er steeds meer, ze worden steeds ouder en niemand doet er iets aan. Het aantal 65-plussers met een motorfiets is in vijf jaar tijd met maar liefst 54 procent gestegen. Alsof we nog niet genoeg gevallen dor hout van het asfalt moeten schrapen door al die losgeslagen e-bikers. Straks moeten alle motorrijders, die wel gewoon normaal doen, opeens verplicht een helm op alleen maar omdat er zoveel bejaarden omkieperen. Stop deze plaag zolang het nog kan. Pak ouderen hun motor af en zet ze in een scootmobiel!