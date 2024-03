Weet u waarom het Nederlandse woord 'bejaarden' een verbastering is van 'bij Yarden'? OMDAT ZE BIJNA DOOD ZIJN. Nou ze zijn gevonden hoor, bejaarden die zó dicht tegen de dood aan schuren dat iedereen in de omgeving moet worden meegesleurd richting het duister. Zo'n clubje flinkerds die 'tot de dood' zullen vechten tegen een speeltuintje voor de flat. En je hoort het die sjoelboomers tijdens het 140 gooien ook zeggen: "Wij!! Wij hebben dit land opgebouwd!" Die zelfgenoegzame koppen. Ze staan erbij of ze hoogstpersoonlijk op het Plein van de Hemelse Vrede een colonne tanks hebben tegenhouden. Daar past slechts applaus. Applaus voor de advocaatatters. Applaus voor ál die dingen waar Frits van der Heijden, z'n lullige Action-mapje met 'bewijsmateriaal' en al die andere 'boze bewoners' tegen zouden kunnen vechten (een chemische fabriek in de tuin, een windmolen voor de deur, een aso-azc om de hoek), maar ze als ultieme daad van verzet kozen voor EEN SPEELTUINTJE. Gelukkig hadden we deze casus nét nodig voor de eensgezindheid in ons gepolariseerde landje. Samen optrekken tegen het gezeik. En dan staan het Songfestival en het EK voetbal nog voor de deur!