Vanmiddag om 14:00u vond in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam een GROOT, LUID EN KNEPPELHARD tijdrovend protest plaats van het OV: de bussen, metro's en trams werden maar liefst 110 seconden stilgezet. Wij hebben er niks van gemerkt en in Den Haag waren ze druk met andere zaken, maar het waren vast 110 rustige seconden en we hopen natuurlijk dat niemand 110 seconden te laat was bij zijn of haar harttransplantatie door dit protest. Het GVB liet afgelopen maandag nog het volgende weten: "GVB, HTM, RET, Connexxion en EBS voeren op woensdag 2 april actie tegen de bezuiniging van 110 miljoen euro op het ov in en rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De vijf vervoerders zetten om 14:00 uur – bij de start van het debat in de Tweede Kamer over de bereikbaarheid van Nederland – de bussen, metro’s en trams 110 seconden stil: een verwijzing naar de bezuiniging."

NOU, we kunnen de OV-sector melden dat de focus van politiek Den Haag vandaag NIET op het debat over de bereikbaarheid in Nederland lag. Blame it on Marjolein Faber... Actie mislukt en burgers boos dat ze 110 seconden vertraging om te oren kregen. Verder gaat het echt top met het OV!