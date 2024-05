Hoi en welkom op het dakterras van het geschiedenis > tragedie > farce-flatgebouw. Wat willen 'ze' nu weer? "Studenten en docenten hebben voor vanmiddag twee demonstraties aangekondigd bij het Roeterseiland (...). De docenten willen volgens een bericht dat in appgroepen rondgaat hun onvrede uiten over het UvA-bestuur en eisen hun vertrek."

Volgens de 'organisatie' begint er om 14:30 een 'solidariteitsprotest' voor de ingang van het hoofdgebouw op Roeterseiland. En om 16:00 houden UvA-docenten een protest om het aftreden van het UvA-bestuur te eisen.

""Sluit u bij ons aan om ervoor te zorgen dat het UvA-bestuur weet dat de gebeurtenissen van gisteravond misdadig zijn en dat zij moeten aftreden", zo staat er in de oproep. "Veel docenten zijn woedend', reageert docent sociologie Sam Hamer op de aangekondigde staking. Volgens de UvA-docent is het 'verschrikkelijk' dat de studenten zo zijn aangepakt door de politie. "Het is ongelofelijk dat het college van bestuur achter zulk gewelddadig politieoptreden staat.""

Docenten sociologie, waar zou je land zijn zonder. Maar goed, dit krijg je dus als extreemlinkse vormingskampen zichzelf 'sociale wetenschap' mogen noemen.

UPDATE 15u52: Livestream bij de T.