Video via Esther Voet, die meldt dat "Joodse jongeren die een tegengeluid laten horen worden aangevallen". Zo gaat het er momenteel aan toe bij de UvA, waar bezorgde studenten hun zorgen over de situatie in Gaza uiten door dit soort bezorgde stokken te gebruiken.

WEL/NIET GERELATEERD: De situatie was zojuist even chaotisch, omdat "een groepje gemaskerde gasten" met vuurwerk gooide en begon te vechten, zie video hieronder.

ONDERTUSSEN: Verdachte koffer op Amsterdam CS

UPDATE 21u23: Wel gerelateerd dus: gast die klappen krijgt was betrokken bij gedoe met vuurwerk/vechten.

UPDATE 21u25: Politie overweegt ontruiming

UPDATE 21u29: Voor zover wij het kunnen nagaan op de beelden zijn degenen die hierboven klappen krijgen dezelfde lui die eerder probeerden de demonstratie te verstoren met fakkels. Dat is wel wat anders dan alleen een tegengeluid laten horen (we halen opmerking over politie die ze wegstuurt weg). Ondertussen is hun vlag afgepakt en verbrand en is de rust kennelijk weergekeerd.

UPDATE 21u33: Op deze video ook duidelijk te zien dat vuurpijl wordt afgeschoten door pro-Israël-'demonstranten'

UPDATE 21u48: ME staat paraat om de hoek

UPDATE 22u03: UvA-bezetters hebben stenen bij zich

UPDATE 22u14: Demonstranten willen niet onderhandelen met de UvA, omdat die zou eisen dat merendeel terrein verlaat

UPDATE 22u24: LOL. Politie meldt te zien dat de bezetting een aanzuigende werking heeft. Wij dachten altijd dat aanzuigende werking een fabeltje was. "Het bevoegd gezag is in gesprek met de demonstranten. De politie is aanwezig."

UPDATE 22u33: AT5 meldt dat deel van demonstranten nu terrein verlaat. "Dan doen ze op advies van de organisatie die achter de bezetting zit: "Als je niet gearresteerd wil worden, moet je nu vertrekken."" Een filmer (vermoedelijk van bovenstaande video) is volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht met een hoofdwond