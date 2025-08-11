Klimaatburgemeesters. Daar zijn er dus honderden van in Nederland, sommige gemeenten hebben er zelfs meerdere. Een leuke manier om de lokale ecofreaks bezig te houden, denkt u misschien. Laat ze zich maar lekker druk maken over meer groen in de wijken, nodig ze een keer per jaar uit om de gemeenteraad toe te spreken over hoe de wereld vergaat en klaar is Kees. Maar dan kent u klimaatburgemeester Giel Boes uit Eindhoven nog niet. Die pakt het een stuk serieuzer aan, zo serieus dat hij vanaf vandaag een crowdfunding is gestart om de wereld te redden. Geld ophalen gaat natuurlijk niet zonder dat er GELEDEN wordt, daarom is Giel officieel IN HONGERSTAKING. Dat lezen we op zijn ogenschijnlijk grotendeels door ChatGPT opgehoeste website. Tijdens die hongerstaking wil Giel 25.000 euro ophalen en met dat geld wil hij 'tienduizend bomen planten, 25.000 vierkante meter tropisch regenwoud beschermen en een voedselbos van vijfduizend vierkante meter aanleggen'. De hongerstaking duurt, ook als het geld er niet komt, nadrukkelijk niet tot het bittere eind. Giel zou namelijk best willen sterven voor de natuur, maar 'dan kan ik ook niks meer voor de bomen doen'. Dat zou natuurlijk zonde zijn!