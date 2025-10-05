Weet u wat zo fijn is het aan de opwarming van de aarde? Nou, ten eerste dus dat het opwarming is en geen afkoeling. Je weet wel, die andere stand van de klimaatthermostaat, waarvan grofweg 93% van de wetenschappers tot exact 1980 superonomstotelijk bewezen achtten dat dat was waar de aarde op afstevende. Een kouwe kutzooi dus.

Maar nee, het werd warm. Eind goed, al goed, zult u zeggen, maar dat is buiten de genocide-experts van XR gerekend. Blijkt dat we er toch allemaal aan gaan. Maar dan met een aangenaam zonnetje erbij. En als u een uurtje rijden naar het Noorden verhuist, zelfs dat niet. Dan blijft vrijwel alles hetzelfde: genoeg reden voor paniek!