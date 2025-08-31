Immink en aanhang hangen onderhand in chorizo-county, een leegte die deze week wordt opgevuld door x.com/StefKeij .

Stel, je werkt in de randstad, bijvoorbeeld Amsterdam, en ergens op aarde gebeurt iets wat je niet helemaal begrijpt, maar waar je wel hysterisch op tegen bent. Hoe pak je dan het beste aan dat daar verandering in komt?

Op zich weten wij het ook niet, maar ‘helemaal niets doen’ was nog niet bij ons opgekomen. Toch is dat exact waar de Hamas-fanboys van de zogenaamde ‘Amsterdamse Ambtenaren voor Rechtvaardigheid’ beweging toe oproepen.

En daarmee vormen ze de perfecte kanarie in de Amsterdamse kolenmijn: hij beweegt niet meer: snel weg hier!