Welkom in 2026 en de beste wensen aan iedereen die het heeft gehaald. Toch lijkt niet iedereen meer in opperbeste staat dit nieuwe jaar want in Amsterdam staat de Vondelkerk, de Nederlandse Notre Dame (of zo), in Vuur en Vlam en brand en lichterlaaie en in de fik. Beelden zijn ook dit jaar weer gewoon te vinden op het prachtige sociale medium X. Eerder vanavond ontplofte er nog een NL-Alert op uw telefoon, waarin werd opgeroepen alleen 112 te bellen bij levensbedreigende situaties. Nou 112, het leven van de Vondelkerk staat op het spel. Alvast een goed voornemen voor de brandweer: BLUSSEN DIE TOREN.

Update - De top van de toren is inmiddels GEVALLEN.

Update - Livestream van stadszender AT5 HIER.

Update - En we hebben nóg een NL-Alert: SLUIT RAMEN EN DEUREN (in Amsterdam).

Update - Als je deze beelden bekijkt ziet het er toch sterk naar uit dat Amsterdam en Nederland op 1 januari een kerk armer zijn. De Vondelkerk lijkt compleet te vergaan in de vuurzee.

Culturele update - De Vondelkerk werd in 1969, toen de Allerheiligste Hartkerk geheten, nog net even wat heiliger door de legendarische, rechtstreeks uitgezonden huldiging van Gerard Reve. Hij sprak in die kerk iconische woorden over de paus en het katholicisme, en de Zangeres Zonder Naam (naam: Mary Servaes) zong er indertijd prachtliederen ter ere van de P.C. Hooftprijslaureaat. Een aderlating in alle opzichten als dit stukje erfgoed volledig afbrandt.

Update 03:04 - De brand lijkt enigszins onder controle te zijn gebracht maar het ziet er echt heel slecht uit voor de Vondelkerk. Wat een duivels begin van 2026!