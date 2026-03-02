Hemeltjelief, een of andere kardinaal heeft vorig jaar tijdens het conclaaf om Leootje tot paus te kronen heiligschennis gepleegd door zijn telefoon mee te nemen naar De Stemming in de Sixtijnse Kapel, terwijl dat nou juist volstrekt verboden is. Multi phyl ti stommi teyti van deze onbekende kardinaal die natuurlijk flink aan de schandknaap genageld moet worden. Het wordt allemaal onthuld in het boek The Last Conclave, waarin de verloren ziel wordt beschreven als 'verward'. Maar naar eigen zeggen had hij geen idee hoe die telefoon nog in zijn zak zat. Zou het dan toch Gods wil zijn geweest? Nee, natuurlijk niet. Deze kardinaal wilde mogelijk de hulp van ChatGPT bij het vertalen van al die Latijnse teksten, verwachtte wellicht een appje van zijn moeder met een vraag over het avondeten, wilde simpelweg ook tijdens het conclaaf foute filmpjes kijken, stond op geheel eigen wijze in contact met God of wilde nog even snel een stemwijzertje doen. God mag zal het weten. Wat vaststaat is dat deze Man in Jurk totaal van God los heeft gehandeld. Hoogverraad aan het heiligdom waar natuurlijk maar één ultieme straf op kan staan: vier weesgegroetjes.