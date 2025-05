De relatie tussen de vredespresident en de oorlogspresident leek de laatste tijd ietwat bekoeld na Trumps meest kritische bericht ooit over Poetin en een goed een-op-een gesprek met Zelensky in Vaticaanstad, daarnaast beloofde Poetin in het laatste telefoongesprek met Trump nog een heleboel mooie dingen die hij niet waar maakte. Ondertussen staan de poorten naar de hel het Slavische Slachthuis nog wagenwijd open. MAAR NU gaan de frenemies weer gezellig BELLEN. Inzet van het gesprek is onveranderd: het Bloedbad moet eindigen, dat is Trumps rode lijn (vandaar zijn rode das!). Hij zal Poetin daar vermoedelijk toe verleiden met een economische deal en een erkenning van de Krim als zijnde Russisch, en daar krijgt de wereld (Oekraïne vooral) dan een staakt-het-vuren en, in een later stadium, duurzame vrede voor terug. Dat is allemaal nog best ver weg, maar hee dat is de afstand tussen Moskou en Washington ook, hoe mooi is het dan niet dat er zoiets bestaat als de telefoon! Na het belletje met Poetin volgt nog een korte nabespreking van Trump met Zelensky en wat NAVO-lieden. We zouden graag inbellen maar ons verzoek is door de Donald afgewezen, toch leest u het gewoon hieronder als de Vrede uitbreekt.

Update 16:35 - Trump zou voorafgaand aan zijn telefoontje met Poetin al hebben gebeld met Zelensky.