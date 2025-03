Zo, het telefoon gesprek der telefoongesprekken heeft plaatsgevonden, en zowel vanuit het Kremlin als het Witte Huis komt informatie naar buiten, die ongetwijfeld gekleurd en strategisch van aard is, maar goed. Het Witte Huis spreekt over een 'energy and infrastructure' ceasefire van dertig dagen, wat iets anders is dan een daadwerkelijk staakt-het-vuren, zoals Trump verlangde, maar je moet een in je bed aangetroffen paardenkop niet in de bek kijken natuurlijk. Ondertussen zou Poetin ook van Trump geëist hebben dat Amerika en bondgenoten militaire steun aan Oekraïne stopzetten, en geen inlichtingen meer uitwisselen. "It was emphasized that the key condition for preventing the escalation of the conflict and working towards its resolution by political and diplomatic means should be a complete cessation of foreign military assistance and the provision of intelligence information to Kyiv." Voorts gaan Amerika en Rusland ontzettend zaken doen als de boel achter de rug is, komen er ijshockeywedstrijden (?) tussen beide landen en raakt Iran (nog) geïsoleerder.

Krijgt Poetin nou grotendeels zijn zin, vraagt u zich misschien af - en daar heeft het inderdaad alle schijn van.