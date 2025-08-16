achtergrond

Bah. Monument op de Dam beklad

Ons Monument

AMSTERDAM - Het Monument op de Dam is met graffiti bespoten tijdens een pro-Palestina protest. Ze eisen dat de Nederlandse regering de financiële en politieke banden met Israël verbreekt. ANP REMKO DE WAAL
Update: Bekladder AANGEHOUDEN. Een "Amsterdammer" van 24

Tags: monument, dam , vandalisme
@Pritt Stift | 16-08-25 | 17:30 | 279 reacties

Reaguursels

