Bah. Monument op de Dam beklad
Ons Monument
AMSTERDAM - Het Monument op de Dam is met graffiti bespoten tijdens een pro-Palestina protest. Ze eisen dat de Nederlandse regering de financiële en politieke banden met Israël verbreekt. ANP REMKO DE WAAL
Update: Bekladder AANGEHOUDEN. Een "Amsterdammer" van 24
Tags: monument, dam , vandalisme
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Zorro | 10-06-25 | 17:30 | 161 reacties
'Oekraiense damsteker Roman D. is deserteur die graag de bak in wilde'
Wilde eerst moord plegen in Noorwegen
@Mosterd | 16-04-25 | 11:12 | 55 reacties
Man die auto in brand stak op Dam dood
De man die een auto in de fik stak op de Dam is dood
@Struikrover | 27-03-23 | 10:00 | 155 reacties
Totaalidioten draaien andermans wielbouten los
Wanneer sterft deze rebellie uit?
@Pritt Stift | 23-05-22 | 10:31 | 0 reacties
Ook weer duurderder. Onze Afsluitdijk
Vroeger hadden we ingenieurs bij Rijkswaterstaat. Nu proces-managers...